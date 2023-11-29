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Ариф Асадов: "Мне жаль, что Де Бьязи ушел, но я могу продолжить начатое нами" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
29 Ноября 2023 14:35
Ариф Асадов: "Мне жаль, что Де Бьязи ушел, но я могу продолжить начатое нами" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью тренера сборной Азербайджана по футболу Арифа Асадова сайту İdman.biz.

- Ваш контракт со сборной Азербайджана не будет обновляться. Последние 3 года вы работали с Джанни Де Бьязи. Как вы отреагировали на решение Исполкома не продлевать контракт с итальянцем?

- Наши взаимоотношения были на высоком уровне. Естественно, мне было жаль, что Де Бьязи ушел. Он сам хотел продолжить работу, которую проделал в команде. Но таков футбол. Тренер сегодня здесь, а завтра в другом месте. В этом отношении я отреагировал естественно на отъезд итальянца. Это рабочий процесс. Есть много причин, по которым контракт Де Бьязи не мог быть продлен. Не хочу обсуждать их. Я бы хотел? чтобы он остался и мы бы вместе продолжили нашу работу.

- По-вашему сборную Азербайджана должен возглавить местный или иностранный тренер?

- Я бы хотел, чтобы команду возглавил местный тренер. Потому что, работая в ней три-четыре года, я вижу, что иностранные тренеры испытывают трудности в процессе знакомства со сборной и ее футболистами. Сам Джанни Де Бьязи в течении нескольких лет переживал некоторые сложности. Поэтому с ментальной точки зрения лучше, если нашей сборной, будет руководить местный тренер. Я считаю, что АФФА примет правильное решение.

- Из ваших слов можно предположить, вы не прочь занять этот пост. Согласитесь ли, если поступит такое предложение от АФФА?

- Если должность доверят мне, то я бы усердно работал как тренер, который много лет провел в сборной, и продолжил бы начатое. Каждый наставник при подготовке своей команды переживает чувство гордости. Если АФФА посчитает нужным и сделает выбор в мою пользу, то постараюсь сделать все возможное.

- Ваш контракт с АФФА истекает в марте следующего года. Каковы ваши планы на будущее, если вы не получите это предложение?

- Сейчас период ожидания. Ждем, что будет дальше. Мой контракт пока продолжается и я стараюсь участвовать во всех процессах, как и раньше. После того, как все вопросы будут решены, я подумаю о каком-либо дальнейшем плане.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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