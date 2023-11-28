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"Он играет большую роль в развитии азербайджанского футбола"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2023 00:17
"Он играет большую роль в развитии азербайджанского футбола"

«Съемки фильма о Гурбане Гурбанове были как нельзя кстати. Он играет большую роль в развитии азербайджанского футбола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский борец Эльдениз Азизли.

Чемпион мира высоко оценил фильм "Когда молчат стадионы", посвященный главному тренеру футбольного клуба "Карабах" Гурбану Гурбанову.

После премьеры он подчеркнул, что многие аспекты фильма ему понравились: "Надеюсь, что такие фильмы об азербайджанских спортсменах будут сниматься в будущем".

Отметим, что фильм покажут во всех кинотеатрах с 30 ноября.

Эмин Ага

İdman.biz

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