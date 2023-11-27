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Бахлул Мустафазаде: "Мы отправляемся на матч с "Мольде", чтобы написать историю"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2023 22:55
Бахлул Мустафазаде: "Мы отправляемся на матч с "Мольде", чтобы написать историю"

«Как спортсмен, я с удовольствием посмотрел этот фильм. Этот жизненный путь нашего главного тренера был интересен мне и в то же время всем любителям спорта в нашей стране».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде, комментируя премьеру фильма "Когда стадионы молчат", посвященного жизни его главного тренера Гурбана Гурбанова.

По мнению футболиста, подобные фильмы должны сниматься постоянно.

Говоря о «Мольде», с которым его команде предстоит встретиться в рамках группового этапа Лиги Европы, Б.Мустафазаде подчеркнул, что этот фильм будет мотивировать команду: «То, что произошло в фильме, который мы сегодня смотрим, является частью истории. Мы тоже будем писать историю. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать».

Отметим, что 30 ноября в Норвегии "Карабах" встретится с "Мольде".

Эмин Ага

İdman.biz

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