Рашад Садыхов: "Гурбан Гурбанов выступил новатором, мы постараемся продолжить"

Главный тренер футбольного клуба «Зиря» Рашад Садыхов ответил на вопросы журналистов перед премьерой фильма «Когда молчат стадионы», посвященному Гурбану Гурбанову.

Как сообщает İdman.biz, он поделился впечатлениями об опытном наставнике «Карабаха» и рассказал о том, как его имя связано со сборной Азербайджана.

- В Азербайджане не так много фильмов, посвященных теме спорта. Даст ли нынешняя премьера толчок этому?

- Было бы здорово, если бы подобных мероприятий становилось больше. Конечно, вначале надо быть достойным этого. Гурбан Гурбанов выступил новатором в данной области. Мы тоже постараемся, чтобы тема нашла продолжение.

- В последние дни ваше имя связывают со сборной Азербайджана. Это не создает давления?

- Конечно же, оно присутствует. Национальная команда мне родная. Получи я какое-то предложение из-за рубежа, связанного со сборной, то начал бы переживать большой стресс. Но только не в отношении нашей команды, поэтому мысли не рассеиваются. Стараемся делать свое дело. В данный момент с большим воодушевлением работаю в «Зиря». В жизни футболистов и тренеров случаются подобные периоды, связанные с возможностью перейти в другой клуб или поработать в другом месте, все это нормально.

- А сами видите ли себя на посту тренера сборной?

- Даже когда я не был тренером, то видел себя у руля команды. Чувствовал, что готов. Если бы меня спросили на предмет того, где я хотел бы работать – в «Нефтчи» или «Карабахе», то я ответил бы, что буду готов со временем. Но место в сборной для меня другое. Можно сказать, что всю жизнь провел в национальной команде. Не хочу об этом много говорить.

- Что думаете относительно встречи «Мольде» - «Карабах» в Лиге Европы. Смогут ли агдамцы выиграть?

- Клуб выйдет на очень важный и тяжелый матч. С одной стороны, есть некоторое спокойствие оттого, что как минимум третье место в группе чемпион Азербайджана гарантировал, то есть обеспечил себе место в Лиге конференций. Это может быть небольшим преимуществом. Но, с другой стороны, Гурбан муаллим, футбольная общественность, болельщики, конечно же, хотят выйти в плей-офф Лиги Европы. Пока команда не добивалась такого результата в этом турнире. Возможно, что в этом смысле матч будет решающим. «Карабах» созрел до победы. То что «Мольде» сыграет на своем поле есть и положительный для нашей команды момент. Норвежцы получат преимущество только в случае победы с разницей в несколько мячей. Если вспоминать тройку самых важных игр «Карабаха», то предстоящий матч войдет в этом список. Желаю удачи агдамцам и верю, что они добьются желаемого.

Эмин Ага

İdman.biz