Если Тарлан Ахмедов станет главным тренером сборной... - "С радостью приму предложение"

«Имя неработающего тренера всегда ассоциируется с каким-то клубом или командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший капитан сборной Азербайджана Тарлан Ахмедов.

Он сказал, что гордится тем, что является кандидатом на вакантную должность главного тренера сборной Азербайджана после ухода Джанни де Бьязи. По словам Т.Ахмедова, именно в этом ценность его работы как специалиста: "Если поступит предложение, я с радостью его приму. Основная команда - это наше место гордости и чести. Если это произойдет, то в первую очередь я сформирую коллектив в национальном духе. Все наши футболисты, которые будут в команде, должны знать историю нашей страны, и благодаря чьим жизням была достигнута 44-дневная победа. Благодаря победоносной армии, созданной Верховным Главнокомандующим, мы стали страной-победительницей. Это должен понимать каждый игрок на поле. Как нация-победитель, должна быть сформирована и национальная команда-победитель».

Т.Ахмедов выступает за то, чтобы доверить сборную местному тренеру, если он сам не займет этот пост: "В последние годы сборную тренируют только иностранцы. Какие результаты мы в итоге увидели? По моему мнению, команду какое-то время должны возглавлять местные специалисты. Мы должны дать им шанс и поверить. Команду в свое время возглавляли дающие результат местные. За рулем команды должен быть тот, кто этого достоин».

Отметим, что сборная Азербайджана завершила отборочный раунд ЕВРО-2024 с 7 очками. Контракт с главным тренером нашей команды Джанни де Бьязи не был продлен и их пути разошлись.

Эмин Ага

İdman.biz