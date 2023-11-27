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Обнародована программа визита "Карабаха" в Норвегию

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2023 15:51
Обнародована программа визита "Карабаха" в Норвегию

Объявлена программа выездной игры “Карабаха "в Лиге Европы с норвежским "Мольде".

По информации, предоставленной İdman.biz из клуба, чемпион Азербайджана 29 ноября отправится в Норвегию.

В рамках V тура группового этапа Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова, которая станет гостем “Мольде”, проведет последнюю предматчевую тренировку в Баку. Подготовка состоится 28 ноября на “Азерсун Арене”. Тренировочный процесс начнется в 18:30.

Пресс-конференция с участием главного тренера Гурбана Гурбанова состоится в Норвегии. Мероприятие, которое пройдет 29 ноября, стартует в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что матч, который состоится 30 ноября на стадионе “Мольде”, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Айтадж Ширалиева

İdman.biz

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