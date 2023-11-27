Афран Исмаилов: "Матч в Норвегии будет очень напряженным для "Карабаха"

"На этой неделе азербайджанских болельщиков ждет напряженная игра. Встретимся с главным соперником.

Об этом İdman.biz сообщил экс-футболист “Карабаха” Афран Исмаилов.

Чемпион Азербайджана “Карабах” будет играть в Норвегии против «Мольде» в рамках пятого тура Лиги Европы.

Исмаилов отметил, что матч, имеет большое значение в плане борьбы за второе место в группе, которое дает путевку в плей-офф. «Обе команды являются претендентами на выход из группы. Гостевой матч будет очень напряженным. "Мольде" очень хорошо выступает дома.

Наличие искусственного газона также является для хозяев дополнительным преимуществом. Несмотря на все это, "Карабах" раньше встречался с этим соперником. В этом отношении он хорошо знает «Мольде» и проанализирует норвежцев. Я думаю, что наши футболисты тоже сделают все возможное, чтобы впервые пробиться в плей-офф Лиги Европы. И команда должна это понимать, играть от сердца.

"Карабах" очень серьезно готовится к встрече, ведь он представляет азербайджанский футбол в еврокубках».

Отметим, что матч ”Мольде” - "Карабах" состоится 30 ноября.

Банучичек Гусейли

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