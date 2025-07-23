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Эльмар Бахшиев: "Всем кажется, что "Араз-Нахчыван" не имеет опыта, но мы хорошо готовы"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 19:50
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Эльмар Бахшиев: "Всем кажется, что "Араз-Нахчыван" не имеет опыта, но мы хорошо готовы"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса" поделился ожиданиями от предстоящей встречи, сообщает İdman.biz.

«Мы хорошо подготовились к игре. Возможно, со стороны мы кажемся неопытными, но команда полностью готова. Сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата. Думаю, у нас есть силы добиться большего во имя "Араз-Нахчывана"», — отметил специалист.

Бахшиев добавил, что в команде созданы правильные условия:

«Некоторые наши игроки уже не раз участвовали в подобных турнирах. Все они соответствуют моей игровой философии. От матча к матчу стараются проявить свое мастерство на поле. У нас хороший коллектив и сформирована желанная атмосфера. Думаю, с точки зрения адаптации у футболистов нет никаких проблем».

Встреча "Араз-Нахчыван" — "Арис" состоится завтра на "Далга Арене" и начнется в 20:00.

İdman.biz

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