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"Кяпаз" нашел нового титульного спонсора

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2025 18:27
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"Кяпаз" нашел нового титульного спонсора

Представитель азербайджанской Премьер-лиги "Кяпаз" подписал соглашение о сотрудничестве с новым титульным спонсором.

Как сообщает İdman.biz, им стал один из ведущих банков страны — Unibank.

Сегодня состоялось подписание договора между сторонами. Согласно условиям соглашения, Unibank станет основным спонсором гянджинского клуба и окажет финансовую поддержку в рамках стратегического развития команды.

Исполняющий обязанности председателя правления Unibank Гейбет Гадиров назвал это партнерство продолжением многолетней стратегии банка по поддержке азербайджанского спорта. А член правления "Кяпаза" Ферман Ализада отметил, что эта помощь особенно ценна в непростой период и имеет не только финансовое, но и большое моральное значение.

İdman.biz

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