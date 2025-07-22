"Кяпаз" нашел нового титульного спонсора

Представитель азербайджанской Премьер-лиги "Кяпаз" подписал соглашение о сотрудничестве с новым титульным спонсором.

Как сообщает İdman.biz, им стал один из ведущих банков страны — Unibank.

Сегодня состоялось подписание договора между сторонами. Согласно условиям соглашения, Unibank станет основным спонсором гянджинского клуба и окажет финансовую поддержку в рамках стратегического развития команды.

Исполняющий обязанности председателя правления Unibank Гейбет Гадиров назвал это партнерство продолжением многолетней стратегии банка по поддержке азербайджанского спорта. А член правления "Кяпаза" Ферман Ализада отметил, что эта помощь особенно ценна в непростой период и имеет не только финансовое, но и большое моральное значение.

İdman.biz