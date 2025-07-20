20 Июля 2025
RU

"Карабах" вылетит в Ирландию за два дня до старта в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июля 2025 20:29
26
"Карабах" вылетит в Ирландию за два дня до старта в Лиге чемпионов

"Карабах" на следующей неделе начнет выступление в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский чемпион отправится в Ирландию за два дня до первого матча против "Шелбурна".

Команда вылетит чартерным рейсом из Баку 21 июля в 15:00 по местному времени и прибудет в Дублин вечером того же дня. "Карабах" разместится в одном из самых престижных отелей столицы Ирландии — "Clayton Ballsbridge".

22 июля в 21:45 по бакинскому времени главный тренер Гурбан Гурбанов примет участие в предматчевой пресс-конференции, после чего через 15 минут состоится последняя тренировка команды перед игрой.

Матч "Шелбурн" – "Карабах" пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" и начнется в 22:45 по времени Баку.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Форвард сборной Азербайджана дебютировал за новый клуб в Польше - ВИДЕО
23:42
Азербайджанский футбол

Форвард сборной Азербайджана дебютировал за новый клуб в Польше - ВИДЕО

Ренат Дадашов вышел на замену во втором тайме и отметился "горчичником"
"Нефтчи" близок к подписанию румынского защитника
22:03
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" близок к подписанию румынского защитника

Футболист может усилить фланг обороны и атаки бакинского клуба
Отец экс-игрока "Сумгайыта" утонул в море
21:21
Азербайджанский футбол

Отец экс-игрока "Сумгайыта" утонул в море

Трагедия произошла на побережье Каспийского моря в Сумгайыте

Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Хорватии
18:06
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Хорватии

Руфат Абдуллазада подписал контракт с клубом "Вараждин"
Фелипе Сантос: "Цель — победа над "Арисом" в Баку"
17:29
Азербайджанский футбол

Фелипе Сантос: "Цель — победа над "Арисом" в Баку"

Легионер "Араз-Нахчывана" отметил, что подготовка к новому сезону идет по плану
Шахруддин Магомедалиев признался почему покинул "Карабах" в 2023 году
15:57
Азербайджанский футбол

Шахруддин Магомедалиев признался почему покинул "Карабах" в 2023 году

Голкипер сборной Азербайджана сделал откровенное признание

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу