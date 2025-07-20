"Карабах" вылетит в Ирландию за два дня до старта в Лиге чемпионов

"Карабах" на следующей неделе начнет выступление в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский чемпион отправится в Ирландию за два дня до первого матча против "Шелбурна".

Команда вылетит чартерным рейсом из Баку 21 июля в 15:00 по местному времени и прибудет в Дублин вечером того же дня. "Карабах" разместится в одном из самых престижных отелей столицы Ирландии — "Clayton Ballsbridge".

22 июля в 21:45 по бакинскому времени главный тренер Гурбан Гурбанов примет участие в предматчевой пресс-конференции, после чего через 15 минут состоится последняя тренировка команды перед игрой.

Матч "Шелбурн" – "Карабах" пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" и начнется в 22:45 по времени Баку.

İdman.biz