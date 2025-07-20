Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Хорватии

Азербайджанский футболист Руфат Абдуллазада продолжит карьеру в чемпионате Хорватии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, 24-летний крайний полузащитник, которого в последние месяцы активно связывали с турецкими клубами, выбрал иной путь.

Игрок подписал контракт с хорватским клубом "Вараждин", который в прошлом сезоне завоевал путевку в еврокубки. По информации источника, Абдуллазаде принял это решение, поскольку команда из одноименного города ставит перед собой высокие цели и намерена бороться за серьезные позиции в следующем сезоне.

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