Фелипе Сантос: "Цель — победа над "Арисом" в Баку"

Легионер «Араз-Нахчыван» Фелипе Сантос поделился своим мнением о подготовке команды к новому сезону, сообщает İdman.biz.

"Уже почти месяц мы готовимся к новому сезону. Приехали новые игроки, мы знакомимся и привыкаем друг к другу. Все идет строго по плану, ничего не вызывает беспокойства", — цитирует Sportal футболиста.

Игрок также рассказал о контрольных матчах команды: "Провели несколько товарищеских игр, чтобы быть в оптимальной форме к официальным матчам. Сейчас главное — как можно лучше подготовиться к игре 24 июля. Новички усилили команду, надеюсь, мы покажем результат лучше, чем в прошлом сезоне".

Сантос добавил, что коллектив полностью сосредоточен на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с "Арисом".

"Все внимание сосредоточено на предстоящей игре. Наша цель — победа в Баку. Я верю в свою команду", — добавил Сантос.

Напомним, первый матч между «Араз-Нахчываном» и греческим «Арисом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоится 24 июля на стадионе «Далга Арена».

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