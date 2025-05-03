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Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?

Азербайджанский футбол
Новости
3 Мая 2025 13:47
22
Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?

Второй игровой день Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Баку.

İdman.biz сообщает, что в третьем матче тура «Араз-Нахчыван» встретится с «Сабахом».

Это будет восьмой поединок соперников в Премьер-лиге. В предыдущих семи играх бакинская команда играла лучше.

Если представитель Нахчывана выиграл один раз, то столичная команда победила трижды. Три встречи завершились вничью. «Сабах» также впереди по разнице мячей - 8-6.

В последних пяти матчах «Сабах» забивал и не проигрывал. «Араз-Нахчыван» проиграл два последних домашних матча и попытается положить конец неприятной серии.

07.10.2023

Сабах - Араз-Нахчыван

1:1

15.12.2023

Араз-Нахчыван - Сабах

2:0

02.03.2024

Сабах - Араз-Нахчыван

2:0

05.05.2024

Араз-Нахчыван - Сабах

0:1

05.10.2024

Сабах - Араз-Нахчыван

1:1

14.12.2024

Араз-Нахчыван - Сабах

0:1

04.03.2025

Сабах - Араз-Нахчыван

2:2

Отметим, что матч начнется в 19:30.

İdman.biz

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