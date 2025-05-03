Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?

Второй игровой день Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Баку.

İdman.biz сообщает, что в третьем матче тура «Араз-Нахчыван» встретится с «Сабахом».

Это будет восьмой поединок соперников в Премьер-лиге. В предыдущих семи играх бакинская команда играла лучше.

Если представитель Нахчывана выиграл один раз, то столичная команда победила трижды. Три встречи завершились вничью. «Сабах» также впереди по разнице мячей - 8-6.

В последних пяти матчах «Сабах» забивал и не проигрывал. «Араз-Нахчыван» проиграл два последних домашних матча и попытается положить конец неприятной серии.

07.10.2023 Сабах - Араз-Нахчыван 1:1 15.12.2023 Араз-Нахчыван - Сабах 2:0 02.03.2024 Сабах - Араз-Нахчыван 2:0 05.05.2024 Араз-Нахчыван - Сабах 0:1 05.10.2024 Сабах - Араз-Нахчыван 1:1 14.12.2024 Араз-Нахчыван - Сабах 0:1 04.03.2025 Сабах - Араз-Нахчыван 2:2

Отметим, что матч начнется в 19:30.

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