Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?

Второй игровой день Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Баку.
İdman.biz сообщает, что в третьем матче тура «Араз-Нахчыван» встретится с «Сабахом».
Это будет восьмой поединок соперников в Премьер-лиге. В предыдущих семи играх бакинская команда играла лучше.
Если представитель Нахчывана выиграл один раз, то столичная команда победила трижды. Три встречи завершились вничью. «Сабах» также впереди по разнице мячей - 8-6.
В последних пяти матчах «Сабах» забивал и не проигрывал. «Араз-Нахчыван» проиграл два последних домашних матча и попытается положить конец неприятной серии.
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07.10.2023
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Сабах - Араз-Нахчыван
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1:1
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15.12.2023
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Араз-Нахчыван - Сабах
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2:0
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02.03.2024
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Сабах - Араз-Нахчыван
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2:0
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05.05.2024
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Араз-Нахчыван - Сабах
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0:1
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05.10.2024
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Сабах - Араз-Нахчыван
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1:1
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14.12.2024
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Араз-Нахчыван - Сабах
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0:1
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04.03.2025
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Сабах - Араз-Нахчыван
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2:2
Отметим, что матч начнется в 19:30.
İdman.biz