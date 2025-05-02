"Зиря" - "Туран Товуз": 12-я дуэль

XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу начнется матчем «Зиря» - «Туран Товуз».
İdman.biz сообщает, что сегодняшний матч станет 12-й дуэлью соперников в национальных чемпионатах.
На данный момент команды встречались друг с другом в 11 матчах. У «Зиря» шесть побед, две ничьи и три поражения. Это преимущество отразилось и на разнице забитых и пропущенных мячей - 15-10.
«Туран Товуз» не забивал в последних двух матчах. Последние две домашних игры «Зиря» завершились вничью.
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01.10.2022
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Туран Товуз - Зиря
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1:3
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04.12.2022
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Зиря - Туран Товуз
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2:1
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24.02.2023
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Туран Товуз - Зиря
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0:2
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01.05.2023
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Зиря - Туран Товуз
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1:3
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06.10.2023
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Зиря - Туран Товуз
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2:1
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16.12.2023
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Туран Товуз - Зиря
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1:0
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02.03.2024
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Зиря - Туран Товуз
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1:1
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05.05.2024
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Туран Товуз - Зиря
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1:2
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06.10.2024
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Туран Товуз - Зиря
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1:0
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15.12.2024
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Зиря - Туран Товуз
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0:0
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04.03.2025
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Туран Товуз - Зиря
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0:2
Отметим, что матч начнется в 19:00.
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