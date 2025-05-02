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"Зиря" - "Туран Товуз": 12-я дуэль

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 11:37
12
"Зиря" - "Туран Товуз": 12-я дуэль

XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу начнется матчем «Зиря» - «Туран Товуз».

İdman.biz сообщает, что сегодняшний матч станет 12-й дуэлью соперников в национальных чемпионатах.

На данный момент команды встречались друг с другом в 11 матчах. У «Зиря» шесть побед, две ничьи и три поражения. Это преимущество отразилось и на разнице забитых и пропущенных мячей - 15-10.

«Туран Товуз» не забивал в последних двух матчах. Последние две домашних игры «Зиря» завершились вничью.

01.10.2022

Туран Товуз - Зиря

1:3

04.12.2022

Зиря - Туран Товуз

2:1

24.02.2023

Туран Товуз - Зиря

0:2

01.05.2023

Зиря - Туран Товуз

1:3

06.10.2023

Зиря - Туран Товуз

2:1

16.12.2023

Туран Товуз - Зиря

1:0

02.03.2024

Зиря - Туран Товуз

1:1

05.05.2024

Туран Товуз - Зиря

1:2

06.10.2024

Туран Товуз - Зиря

1:0

15.12.2024

Зиря - Туран Товуз

0:0

04.03.2025

Туран Товуз - Зиря

0:2

Отметим, что матч начнется в 19:00.

İdman.biz

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