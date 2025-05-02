"Зиря" - "Туран Товуз": 12-я дуэль

XXXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу начнется матчем «Зиря» - «Туран Товуз».

İdman.biz сообщает, что сегодняшний матч станет 12-й дуэлью соперников в национальных чемпионатах.

На данный момент команды встречались друг с другом в 11 матчах. У «Зиря» шесть побед, две ничьи и три поражения. Это преимущество отразилось и на разнице забитых и пропущенных мячей - 15-10.

«Туран Товуз» не забивал в последних двух матчах. Последние две домашних игры «Зиря» завершились вничью.

01.10.2022 Туран Товуз - Зиря 1:3 04.12.2022 Зиря - Туран Товуз 2:1 24.02.2023 Туран Товуз - Зиря 0:2 01.05.2023 Зиря - Туран Товуз 1:3 06.10.2023 Зиря - Туран Товуз 2:1 16.12.2023 Туран Товуз - Зиря 1:0 02.03.2024 Зиря - Туран Товуз 1:1 05.05.2024 Туран Товуз - Зиря 1:2 06.10.2024 Туран Товуз - Зиря 1:0 15.12.2024 Зиря - Туран Товуз 0:0 04.03.2025 Туран Товуз - Зиря 0:2

Отметим, что матч начнется в 19:00.

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