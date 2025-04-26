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Он вернулся. Долгая дорога в Премьер-лигу

Азербайджанский футбол
Новости
26 Апреля 2025 15:15
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Он вернулся. Долгая дорога в Премьер-лигу

После XXIII тура Первой лиги Азербайджана по футболу определились все команды, попавшие в Премьер-лигу Мисли.

İdman.biz сообщает, что после "Габалы" "Имишли" и "Карван" также обеспечили себе места в первой тройке.

Клубы, завоевавшие право играть в Премьер-лиге по спортивным принципам, еще не полностью оформили это. Потому что впереди их клубы ждет сложная задача успешного прохождения процесса лицензирования. Хотя в этом году клубам были обещаны определенные уступки, пока ничего не решено окончательно. Но если отбор, выигранный по спортивным принципам, приведет к попаданию в элиту, то...

Третья команда Имишли

Хотя «Имишли» некоторые считают преемником предыдущих клубов, согласно официальным документам, он был создан в 2022 году. Это означает, что клуб дебютирует в Премьер-лиге. Пока в элите играли две команды из города. После «Локомотива» и «МКТ-Араза» Имишли будет представлен в Премьер-лиге 3-м клубом.

После 15 сезонов

«Карван» - более старый клуб. Команда, которая даже на время прекратила свою деятельность, выступала в Премьер-лиге в 2004-10 годах. Представитель Евлаха, завоевавший в те годы одно серебро и одну бронзу, оставался вне элиты 15 сезонов. Если «Карван» вернется в элиту, то это будет команда, которая вернется в историю азербайджанского футбола после самого длительного перерыва.

Общий рекорд

До сих пор рекорд принадлежал «Араз-Нахчыван» и «Гоязань». Представитель Газаха вошел в группу сильнейших в первом чемпионате в 1992 году, и снова вернулся в нее в 13-м сезоне - в 2004/05 годах. «Араз-Нахчыван» покинул элиту в 11-м чемпионате и вернулся в 23-м. Но представитель Нахчывана, ждавший возвращения с 2001/02 годов, не смог завершить чемпионат в сезоне 2014/15.

Пятилетний план

Трижды в истории команде требовалось пять сезонов, чтобы вернуться в Премьер-лигу. В сезоне 1998/99 это сделал «Шахдаг» (Гусар), а в сезонах 2010/11 и 2022/23 - «Кяпаз». Возвращение «Карвана» на этот раз равно сумме этих трех серий.

Отметим, что «Габала» обеспечила себе возвращение в Премьер-лигу всего через один сезон несколько туров назад.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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