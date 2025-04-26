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Азер Багиров: "Нельзя давать "Зиря" простор"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Апреля 2025 10:12
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Азер Багиров: "Нельзя давать "Зиря" простор"

«В команде все хорошо»

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Он прокомментировал матч с «Зиря», который состоится в XXXII туре Премьер-лиги Мисли по футболу. Специалист отметил, что «Кяпаз» серьезно подготовился к этому матчу:

«Мы проиграли «Зиря» во всех трех матчах в этом сезоне. Можно сказать, что мы сыграем с командой, которая обеспечила себе участие в Лиге конференций или Лиге Европы. Нельзя им давать простор. Из положительных моментов могу отметить тот факт, что мы играем дома, и поддержку болельщиков».

Багиров подчеркнул, что эта встреча важна с точки зрения укрепления места команды в Премьер-лиге:

«Постараемся набрать очки и продолжить свой путь. Потому что мы еще не полностью избавились от угрозы вылета из Премьер-лиги».

Отметим, что сегодняшний матч «Кяпаз» - «Зиря» пройдет в Товузе. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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