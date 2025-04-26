"Зиря" завоевала четвертую награду, Рашад Садыхов - третью

Определился еще один призер Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что "Зиря" обеспечила себе место в тройке лидеров, а также квалифицировалась в еврокубки.

Благодаря "Шамахы"

Уже было известно, что "Зиря" может добиться этого в одной из игр, которые должны были пройти в Товузе в XXXII туре. Команда во главе с Рашадом Садыховым завоевала награду перед сегодняшним матчем с "Кяпазом". Это произошло из-за потери очков "Туран Товузом", который занимает четвертое место. "Шамахы" подарил "Зиря" медаль и путевку в Европу, сыграв вничью 1:1 на выезде. Команда Садыхова, набрав 61 очко, опережает четвертое место на 12 баллов. Хотя у "Туран Товуза" за четыре тура до конца еще есть шансы догнать "Зиря" по очкам, по дополнительным показателям бакинская команда будет впереди.

Четвертая медаль

"Зиря" в четвертый раз в своей истории завоевала медаль Премьер-лиги. Столичный представитель, завоевавший серебро в сезонах 2015/16 и 2023/24, в сезоне 2021/22 довольствовался бронзой. У "орлов" на данный момент есть теоретические шансы даже на золото. Но эти шансы испарятся, вероятно, уже в этом туре. Ожидается, что команда по итогу чемпионата займет второе место и ее медаль будет серебряной.

Хет-трик от Садыхова

"Зира" завоевала три из четырех наград вместе с Рашадом Садыховым. Молодой специалист, завоевавший свою первую бронзу в сезоне 2021/22 и серебро в прошлом чемпионате, в третий раз поднял команду, в которой он работает с лета 2020 года, в тройку лучших.

Четвертаяя поездка в Европу

Четвертая награда - четвертая путевка в еврокубки. Правда, серебра в сезоне 2015/16 из-за лицензирования не хватило, чтобы принять участие в турнире УЕФА. Зато дебют в сезоне 2017/18 оказался удачным. Спустя пять лет после дебюта в Лиге Европы команда также приняла участие в Лиге конференций. Третья - прошлогодняя попытка началась в Лиге Европы и продолжилась в Лиге конференций. В какой из двух других турниров отправится "Зиря", чье попадание в Лигу чемпионов было бы чудом, будет зависеть от финала кубка, который состоится 31 мая.

Отметим, что сегодняшний матч "Кяпаз" - "Зиря" состоится в Товузе.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz