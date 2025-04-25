Айхан Аббасов: " Я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки"

Главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов прокомментировал ничью с «Тураном Товуз» (1:1) в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги Мисли, передает İdman.biz.

«Это была трудная и интересная игра. Обе команды хотели победить. В первом тайме борьба в основном шла в центре поля. Во втором я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки», — отметил Аббасов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник также подчеркнул, что во втором тайме его команда упустила победу:

«Если судить по второй половине встречи, то два очка потеряли именно мы. В целом я доволен своими игроками: мы добавили ещё одно очко к нашему активу. Мы знали сильные стороны соперника — именно за счёт них они и забили свой гол. Однако после этого в стандартах мои футболисты действовали очень хорошо. Каждое очко для нас крайне важно. Мы стараемся подняться выше в турнирной таблице».

Айхан Аббасов отдельно отметил возвращение после травмы Лероя Микельса:

«После травмы он выполнил свои задачи. Во втором тайме выглядел лучше, хотя ещё не набрал оптимальную форму. Но мы верим в Лероя — он показал неплохую игру после перерыва».

Отметим, что «Шамахы» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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