25 Апреля 2025
RU

Айхан Аббасов: " Я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 21:50
64
Айхан Аббасов: " Я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки"

Главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов прокомментировал ничью с «Тураном Товуз» (1:1) в матче 32-го тура азербайджанской Премьер-лиги Мисли, передает İdman.biz.

«Это была трудная и интересная игра. Обе команды хотели победить. В первом тайме борьба в основном шла в центре поля. Во втором я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки», — отметил Аббасов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник также подчеркнул, что во втором тайме его команда упустила победу:
«Если судить по второй половине встречи, то два очка потеряли именно мы. В целом я доволен своими игроками: мы добавили ещё одно очко к нашему активу. Мы знали сильные стороны соперника — именно за счёт них они и забили свой гол. Однако после этого в стандартах мои футболисты действовали очень хорошо. Каждое очко для нас крайне важно. Мы стараемся подняться выше в турнирной таблице».

Айхан Аббасов отдельно отметил возвращение после травмы Лероя Микельса:
«После травмы он выполнил свои задачи. Во втором тайме выглядел лучше, хотя ещё не набрал оптимальную форму. Но мы верим в Лероя — он показал неплохую игру после перерыва».

Отметим, что «Шамахы» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Юнис Гусейнов: «Если бы не потерянные очки, возможно, были бы на втором месте»
22:32
Азербайджанский футбол

Юнис Гусейнов: «Если бы не потерянные очки, возможно, были бы на втором месте»

Наставник команды считает, что "Туран" способен выйти в еврокубки
"Туран Товуз" и "Шамахы" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:55
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" и "Шамахы" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обе команды отличились после перерыва, но победителя выявить не смогли
Бывший главный тренер "Сабаха": "В финале победит представитель Масазыра"
18:10
Азербайджанский футбол

Бывший главный тренер "Сабаха": "В финале победит представитель Масазыра"

Он отметил, что у команды большие шансы завершить сезон с трофеем
Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"
15:58
Азербайджанский футбол

Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"

Патрик Андраде сказал, что у нахчыванской команды хороший стиль игры
Айхан Аббасов: "Количество наших молодых футболистов, которые играют в Премьер-лиге, очень мало" - ИНТЕРВЬЮ
14:14
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Количество наших молодых футболистов, которые играют в Премьер-лиге, очень мало" - ИНТЕРВЬЮ

Он отметил, что есть некоторые игроки, у которых большой потенциал, но они играют всего 5-10 минут в месяц
Главный тренер "Агдаша" снова наказан
13:14
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Агдаша" снова наказан

Такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА

Самое читаемое

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю