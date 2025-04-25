25 Апреля 2025
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АФФА наказала клубы

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 13:12
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АФФА наказала клубы

Прошло заседание дисциплинарного комитета АФФА.

İdman.biz сообщает, что на заседании обсуждались события, произошедшие в ответных матчах полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Клуб «Сабах» оштрафован на 800 манатов за выход посторонних лиц на поле после окончания полуфинального матча «Сабах» - «Нефтчи» в Кубке Азербайджана, состоявшегося 23 апреля (статья 51.2);

Клуб «Сабах» оштрафован на 800 манатов за предметы, выброшенные на поле болельщиками команды во время полуфинального матча «Сабах» - «Нефтчи» в Кубке Азербайджана, состоявшегося 23 апреля (статья 52.1);

Клуб «Сабах» оштрафован на 1500 манатов за использование пиротехнических средств болельщиками команды после окончания полуфинального матча Кубка Азербайджана «Сабах» - «Нефтчи», состоявшегося 23 апреля (статья 52.2);

Клуб «Нефтчи» оштрафован на 800 манатов за то, что его болельщики бросали посторонние предметы на поле во время полуфинального матча «Сабах» - «Нефтчи», состоявшегося 23 апреля (статья 52.1);

İdman.biz

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