Объявлено время матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Объявлено расписание XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как сообщает İdman.biz, пресс-служба ПФЛ объявила место и время проведения матчей.
Тур начнется девятого мая. Прямые трансляции матчей трехдневного тура будет вести телеканал CBC Sport.
Премьер-лига Мисли
XXXIV тур
9 мая (пятница)
19:00. «Сабах» — «Шамахы»
«Банк Республика Арена»
10 мая (суббота)
«Сабаил» — «Зиря»
«ASCO Арена», 17:00
19:30. «Туран Товуз» – «Нефтчи»
Товузский городской стадион
11 мая (воскресенье)
«Кяпаз» – «Сумгайыт»
Товузский городской стадион, 18:00
«Карабах» – «Араз-Нахчыван»
«Азерсун Арена», 20:00
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