Абдулла Зубир: "Наша цель - победить и в финале"

«Матч был очень сложным. После того, как мы открыли счет, пошла открытая игра. Затем мы смогли забить второй и третий голы. Мы очень рады, что вышли в финал. Наша цель - победить и в финале».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, об этом заявил полузащитник «Карабаха» Абдулла Зубир после ответного матча с «Араз-Нахчываном» (3:0) в полуфинале Кубка Азербайджана.

Он также ответил на вопрос, где футболисты черпают мотивацию для завоевания чемпионства и выхода в финал кубка:

«Это наша работа. Клуб платит нам зарплату, чтобы мы выходили на поле, побеждали в каждой игре и делали для этого все возможное».

Французский футболист рассказал, что его мечта - сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов:

«Цель каждого футболиста - сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Моя тоже. Хотя в прошлом году мы были близки к этому, не смогли полностью открыть дверь и остановились в шаге от попадания. Уверен, что мы извлечем уроки из своих ошибок. Верю, что на этот раз мы хорошо подготовимся и попадем в групповой этап Лиги чемпионов».

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