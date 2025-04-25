"Туран Товуз" снова забьет?

XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Шамахы» встретятся в восьмой раз в истории чемпионатов страны.

В предыдущих матчах преимущество было на стороне западной команды. Выиграв четыре из семи игр, товузцы сыграла вничью дважды и проиграли только один раз. Это преимущество отражается и в разнице мячей - 10-8.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Шамахы» проиграл в последних двух матчах.

03.09.2022 Шамахы - Туран Товуз 0:1 04.11.2022 Туран Товуз - Шамахы 1:3 06.02.2023 Шамахы - Туран Товуз 0:1 09.04.2023 Туран Товуз - Шамахы 1:1 29.09.2024 Шамахы - Туран Товуз 2:2 09.12.2024 Туран Товуз - Шамахы 3:2 23.02.2025 Шамахы - Туран Товуз 0:1

Отметим, что матч начнется в 19:00.

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