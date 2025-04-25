"Туран Товуз" снова забьет?

XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.
İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Шамахы» встретятся в восьмой раз в истории чемпионатов страны.
В предыдущих матчах преимущество было на стороне западной команды. Выиграв четыре из семи игр, товузцы сыграла вничью дважды и проиграли только один раз. Это преимущество отражается и в разнице мячей - 10-8.
«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Шамахы» проиграл в последних двух матчах.
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03.09.2022
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Шамахы - Туран Товуз
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0:1
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04.11.2022
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Туран Товуз - Шамахы
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1:3
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06.02.2023
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Шамахы - Туран Товуз
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0:1
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09.04.2023
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Туран Товуз - Шамахы
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1:1
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29.09.2024
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Шамахы - Туран Товуз
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2:2
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09.12.2024
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Туран Товуз - Шамахы
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3:2
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23.02.2025
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Шамахы - Туран Товуз
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0:1
Отметим, что матч начнется в 19:00.
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