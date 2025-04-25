25 Апреля 2025
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"Туран Товуз" снова забьет?

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 12:01
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"Туран Товуз" снова забьет?

XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Шамахы» встретятся в восьмой раз в истории чемпионатов страны.

В предыдущих матчах преимущество было на стороне западной команды. Выиграв четыре из семи игр, товузцы сыграла вничью дважды и проиграли только один раз. Это преимущество отражается и в разнице мячей - 10-8.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Шамахы» проиграл в последних двух матчах.

03.09.2022

Шамахы - Туран Товуз

0:1

04.11.2022

Туран Товуз - Шамахы

1:3

06.02.2023

Шамахы - Туран Товуз

0:1

09.04.2023

Туран Товуз - Шамахы

1:1

29.09.2024

Шамахы - Туран Товуз

2:2

09.12.2024

Туран Товуз - Шамахы

3:2

23.02.2025

Шамахы - Туран Товуз

0:1

Отметим, что матч начнется в 19:00.

İdman.biz

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