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Польский вратарь "Карабаха": "Мы идем к целям шаг за шагом"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2025 13:35
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Польский вратарь "Карабаха": "Мы идем к целям шаг за шагом"

«Игра была очень сложной».

İdman.biz сообщает, что об этом польский вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя матч, в котором они победили «Араз-Нахчыван» со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Он сказал, что «Араз-Нахчыван» - хорошая команда:

«Соперник боролся на поле до конца. Но я рад, что мы выиграли со счетом 3:0. Да, было два разных тайма. Но мы хорошо боролись. Победа в каждом матче очень важна для нас. Это придает команде высокий моральный дух».

24-летний вратарь отметил, что «Карабах» проводит хороший сезон:

«Мы движемся к чемпионству в лиге, вышли в финал Кубка Азербайджана. Мы шаг за шагом движемся к целям, поставленным перед нами в начале сезона. Хотим серьезно подготовиться к еврокубкам и сыграть лучше, чем ранее».

Кохальски подчеркнул, что он счастлив в агдамском клубе:

«По контракту я буду играть еще два года в команде. Сейчас я сосредоточен на тех успехах, которых хочу здесь добиться».

Отметим, что «Карабах» по сумме двух матчей обыграл представителя Нахчывана со счетом 3:1 и вышел в финал Кубка Азербайджана.

İdman.biz

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