40-я ничья "Нефтчи"

Ничья в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу с «Сабахом» стала для «Нефтчи» двойным юбилеем.

İdman.biz сообщает, что ничья 1:1 стала 40-м мирным исходом для «черно-белых» в Кубке Азербайджана.

Столичный представитель достиг этого показателя в своей 180-й игре в Кубке.

Также «Нефтчи» сыграл 20-ю ничью на выезде. Это было зафиксировано в 82-м матче. Из остальных ничьих 17 были домашними и три - на нейтральных полях.

Отметим, что «черно-белые» - команда, которая больше всего раз играла вничью за всю историю Кубка, как в общем зачете, так и на домашних, гостевых и нейтральных полях.

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