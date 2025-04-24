Впервые в истории "Сабаха"

«Сабах» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что команда под руководством Василия Березуцкого выбила «Нефтчи» в полуфинале – 2:1, 1:1.

«Сабах» стал 19-й командой за 33-летнюю историю турнира, которая вышла в финал. «Карабах» сделал это 12 раз, «Нефтчи» - 11, «Шамахы» - шесть, «Хазар Лянкяран» и «Габала» - по пять, «Кяпаз» - четыре, «Бакы» - три, «Кюр-Нур», «Шамкир», «Сумгайыт» и «Зиря» - по два. «Иншаатчи» (Баку), «Шафа», «Хазри», «МКТ-Араз», «Иншаатчи» (Сабирабад), «Хазар» (Лянкяран) и «Карван» добились этого по одному разу, как и «Сабах».

Отметим, что сезоны 2001/02 и 2019/20 остались незаконченными.

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