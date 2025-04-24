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Новый рекорд "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2025 09:38
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Новый рекорд "Карабаха"

«Карабах» установил новый рекорд в Кубке Азербайджана по футболу. Агдамская команда вышла в финал турнира в 12-й раз в своей истории.

İdman.biz сообщает, что команда под руководством Гурбана Гурбанова выбила из соревнований «Араз-Нахчыван» в полуфинале — 0:1, 3:0.

Таким образом, «Карабах», вышедший в финал в 12-й раз, опередил «Нефтчи», который добивался этого 11 раз.

Представитель Агдама выигрывал кубок в восьми из 11 предыдущих финалов - в сезонах 1993, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2021/22, 2023/24. Проигралв команда в финалах трижды - в сезонах 1995/96, 1997/98 и 1999/2000.

İdman.biz

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