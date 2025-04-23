Василий Березуцкий: "Остался один шаг — это титул, это престиж"

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Азербайджана после ничейного результата 1:1 в ответной игре полуфинала против «Нефтчи», İdman.biz.

«Остался один шаг — это титул, это престиж. Сделаем всё возможное, чтобы его завоевать», — заявил наставник.

Отвечая на вопрос о подготовке к предстоящим матчам против «Карабаха» — как в чемпионате, так и в финале Кубка, Березуцкий отметил: «На выходных у нас матч с “Карабахом”, и в финале тоже играем с ними. Конечно, готовиться будем по-разному. Это будет наша третья игра за четыре дня, сделаем ротацию. А в финале возможно всё — будем бороться».

Тренер также прокомментировал игру своей команды: «Во втором тайме мы доминировали, у нас были шансы забить. Главное — мы в финале».

Березуцкий подчеркнул, что команда не собирается жертвовать матчами чемпионата: «Каждая игра чемпионата для нас важна. Мы будем играть на победу в каждом матче».

На вопрос о возможном приглашении бывшего тренера Леонида Слуцкого на финал, Березуцкий с улыбкой ответил: «С удовольствием пригласил бы его. Не знаю, как у него с графиком игр в Китае, но думаю, если пригласить, он с радостью приедет».

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