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Главный тренер "Нефтчи" извинился за вылет из Кубка

Азербайджанский футбол
Новости
23 Апреля 2025 22:52
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Главный тренер "Нефтчи" извинился за вылет из Кубка

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов прокомментировал результат ответного матча полуфинала Кубка Азербайджана против «Сабаха» (1:1), по итогам которого его команда выбыла из турнира, передает İdman.biz.

«Спасибо нашим болельщикам. Впервые на выездной игре собралось столько зрителей. Мы чувствовали их поддержку, видели, что они за нас. Ответственность за результат полностью на мне», — заявил Абасов. По его словам, несмотря на старания игроков, команде не удалось дожать соперника, а пропущенный мяч стал следствием ошибки между вратарем и защитником.

Тренер также признал, что состав нуждается в серьёзных изменениях: «Глядя на 80 процентов состава, возникает вопрос: как они оказались в „Нефтчи“? Мы не смогли полноценно использовать зимнюю паузу, не удалось привести тех, кого хотели. Это не наше творение. Но за Кубок в ответе мы. Простите. Вот и всё».

Отвечая на вопрос о замене Самбу, который был дисквалифицирован, наставник подчеркнул: «Если Самбу здесь нет, почему другие нападающие не играют, как он? Но это тоже не совсем правильный подход. Есть Дарбо, Шейдаев, Сальянский. Почему мы должны так сильно переживать из-за отсутствия Самбу, который пришел только зимой?»

По словам Абасова, первый тайм стал лучшим, что команда показывала в этом сезоне, но физическая усталость футболистов, в том числе лидера Эмина Махмудова, помешала удержать темп. «Все просили замену. Хотя наши замены не дали результата и не помогли пройти дальше, мы выпустили всех атакующих игроков. Соперник оживился после своих замен, а мы — нет», — отметил он.

Наставник подтвердил, что клуб планирует перестройку: «Мы строим планы. Это не только по результатам этой игры. Решения будут и с нашей стороны, и со стороны руководства. Наша цель — найти и привести игроков, достойных „Нефтчи“».

Он также добавил, что препятствием в трансферах могут стать долгосрочные контракты легионеров: «Да, есть такие проблемы. Другие клубы как-то решают их, надеюсь, мы тоже сможем. Время покажет».
В завершение Абасов подчеркнул: «Я не собираюсь никого прикрывать. Команду собирал не я. Но столько болельщиков верили в меня — я нес эту ответственность. Хотел вывести команду в финал. Извиняюсь за то, что не смог это сделать».

İdman.biz

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