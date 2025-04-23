Гурбан Гурбанов: "Хочу, чтобы мои футболисты выиграли как можно больше титулов"

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана над «Араз-Нахчываном» со счётом 3:0.

Как передаёт İdman.biz, в первой встрече «Карабах» уступил 0:1, но по сумме двух матчей вышел в финал турнира.

«Поздравляю своих футболистов. Была усталость и напряжённость, но повели себя сдержанно, ожидая ошибки соперника. Желаю удачи Эльмару Бахшиеву. Поздравляю также наших болельщиков», — заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о слабой игре команды в первом тайме, тренер отметил:

«Стоит отметить игру соперника. Мы уступали в общем счёте, они умно оборонялись и контратаковали. Имели моменты. Они хорошо прессинговали. Мы чаще теряли мяч, но во втором тайме повысили давление. Матчи Кубка всегда отличаются от встреч в чемпионате. Подход команд другой, соперники играют агрессивнее, ведь это хороший шанс пробиться в еврокубки. К таким играм нужно быть готовыми».

Говоря о возможном сопернике в финале — «Сабахе» или «Нефтчи», Гурбанов подчеркнул:

«У меня нет особых предпочтений. Кто бы ни вышел, уверен, нас ждёт соперник, который будет играть самоотверженно, так как от этой игры будет зависеть выступление в еврокубках. Любая из этих команд всё оставшееся время посвятит подготовке к матчу с нами.

Хотел бы, чтобы и они выступали в Европе. Структуру этих клубов мы можем показывать как пример даже зарубежным клубам. Но и мы, раз уж дошли до финала, не имеем желания его проигрывать. Хочу, чтобы у моих футболистов было больше титулов. Век футболиста не так уж велик, поэтому нужно пользоваться этим сроком максимально», — заключил Гурбанов.

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