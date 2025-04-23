Эльмар Бахшиев: "Арбитр признался, что допустил ошибку против нашей команды"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев прокомментировал поражение своей команды от "Карабаха" в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана со счётом 0:3, сообщает İdman.biz.

Напомним, в первой встрече нахчыванцы одержали победу 1:0, однако по сумме двух матчей уступили путёвку в финал.

"Тяжёлая получилась для нас игра. Мы этого ждали. В первом матче одержали победу, но знали, что в ответной будет трудно. Два разных тайма получились: в первом — действовали правильно как команда, а во втором — потеряли ритм игры. Поздравляю 'Карабах' с победой. Теперь будем настраиваться на Премьер-лигу", — заявил Бахшиев.

На вопрос о том, вынудил ли "Карабах" команду отойти назад, он ответил:

"Я бы хотел, чтобы моя команда атаковала, но есть реальность. Они выше нас уровнем. Это стабильная команда и большой клуб. Мы могли перевернуть игру, но нюансы решают исход встречи. 25-я минута стала переломной в этом матче, так как судья должен был назначать пенальти.

В другом эпизоде арбитр прерывает нашу атаку и назначает штрафной удар в наши ворота. Потом он признался, что допустил ошибку. Надеюсь, такие ошибки против 'Араз-Нахчывана' не будут постоянными. Ощущаем двойные стандарты. Против моей команды есть антипатия", — сказал Бахшиев.

Отвечая на вопрос о причинах такой несправедливости, наставник отметил:

"Я не могу бросить свои дела и думать об этом. Но в каждой игре мы легко получаем карточки".

На уточнение, против кого именно направлена антипатия — против него лично или всей команды, Бахшиев добавил:

"Если они ведут борьбу против тренера, то должно быть стыдно".

İdman.biz