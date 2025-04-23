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Как долго в Азербайджане длятся назначения главных тренеров?

Азербайджанский футбол
Новости
23 Апреля 2025 17:44
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Как долго в Азербайджане длятся назначения главных тренеров?

Доверие к главным тренерам в ведущих мировых футбольных лигах очень низкое.

İdman.biz сообщает, что об этом говорится в отчете CIES.

Организация изучила 65 лиг планеты. 75,3 процента специалистов, работающих в настоящее время в этих чемпионатах, проработали в своем текущем клубе менее одного года.

Премьер-лига Мисли также вошла в число изученных соревнований. Показатель в чемпионате Азербайджана еще хуже среднего показателя. 80 процентов специалистов в нашей стране не проработали и года на своей должности.

Только в двух из 10 команд - Гурбан Гурбанов в «Карабахе» и Рашад Садыхов в «Зиря» - наставники держатся долго. По этой причине в нашей Премьер-лиге нет главных тренеров, которые проработали 1-2 или 2-3 года.

Также известен средний показатель того, сколько наставников нашего чемпионата остаются на своих должностях. Команды Премьер-лиги в среднем удерживали главных тренеров на своих постах 483 дня. Но этот средний показатель стал возможен именно благодаря Гурбанову и Садыхову. Они руководят с 2008 и 2020 годов соответственно.

Самая плачевная ситуация в Коста-Рике, Мексике и Эквадоре. В чемпионатах этих стран ни один главный тренер не оставался на своем посту более одного года. На первом месте в противоположном смысле Австралия. Здесь 30,8 процента специалистов были назначены на свои посты за последний год.

Рекорд по продолжительности пребывания главных тренеров на своих постах принадлежит Бундеслиге. В Германии каждый специалист находится на своей должности в среднем 797 дней. В Коста-Рике этот показатель равен 88 дням.

Отметим, что вторые лиги Германии и Дании лидируют по количеству тех, кто пробыл на своих постах не менее трех лет. 33,3% специалистов в этих чемпионатах занимают свои должности более трех лет.

İdman.biz

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