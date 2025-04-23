23 Апреля 2025
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АФФА наказала клубы

Азербайджанский футбол
Новости
23 Апреля 2025 13:37
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АФФА наказала клубы

Состоялось заседание дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на нем были обсуждены события, произошедшие в XXXI туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

На 78-й минуте матча «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» игрок хозяев под номером 29 Вандерсон Мело получил вторую желтую карточку, за что был дисквалифицирован на один матч. Команда «Араз-Нахчыван» была оштрафована на 500 манатов (статья 36.5);

Команда «Араз-Нахчыван» была оштрафована на 800 манатов за выход посторонних лиц на поле после окончания матча «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» 18 апреля в XXXI туре Премьер-лиги Мисли (статья 51.2);

Команда «Туран Товуз» оштрафована на 1500 манатов за использование пиротехники болельщиками в матче XXXI тура «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» Премьер-лиги Мисли 18 апреля (статья 52.2);

Игрок «Шамахы» под номером 12 Майкл Туике получил красную карточку за вторую желтую на 85-й минуте матча XXXI тура «Шамахы» – «Кяпаз» в Премьер-лиге Мисли 20 апреля. За это он дисквалифицирован на один матч, а клуб «Шамахы» оштрафован на 500 манатов (статья 36.5);

Ущерб, причиненный клубом «Кяпаз» скамейке запасных в матче «Шамахы» – «Кяпаз» в XXXI туре Премьер-лиги 20 апреля будет возмещен командой (статья 54);

İdman.biz

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