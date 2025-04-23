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"Нефтчи" понес кадровые потери перед ответным матчем с "Сабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Апреля 2025 00:30
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"Нефтчи" понес кадровые потери перед ответным матчем с "Сабахом"

«Нефтчи» завершил подготовку к ответному матчу полуфинала Кубка Азербайджана против «Сабаха», сообщает İdman.biz.

Столичный клуб столкнулся с серьезными кадровыми проблемами: в последней тренировке команды из-за травм не участвовали Рафаэль Куццо, Эмиль Сафаров, Роберт Бауэр и Рионосуке Охори. Кроме того, из-за дисквалификации игру пропустит Басала Самбу.

Напомним, в первой встрече «Сабах» одержал гостевую победу со счётом 2:1. Ответный матч пройдет сегодня на стадионе «Bank Respublika Arena» и начнется в 20:00.

İdman.biz

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