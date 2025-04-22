Махир Эмрели отказался от перехода в "Герту"

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели отклонил предложение берлинской «Герты», выступающей во Второй Бундеслиге, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az.

Футболист выразил желание остаться в «Нюрнберге» как минимум до конца текущего сезона.

Пока стороны не договорились о новом контракте, и имя будущего клуба 27-летнего форварда станет известно позже.

Напомним, Эмрели подписал с «Нюрнбергом» однолетний контракт с условием, что в случае невыхода команды в Бундеслигу он получит статус свободного агента. Тем не менее, у игрока остаётся возможность остаться в нынешнем клубе.

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