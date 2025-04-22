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Стучащиеся в двери Премьер-лиги: чего хотят "Имишли" и "Карван"?

Азербайджанский футбол
Новости
22 Апреля 2025 14:55
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Стучащиеся в двери Премьер-лиги: чего хотят "Имишли" и "Карван"?

На этой неделе могут определиться еще два участника Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, две команды близки к тому, чтобы завоевать в XXII туре Первой лиги путевки в элиту чемпионата Азербайджана.

«Имишли» и «Карван» уже стучатся в двери Премьер-лиги. Представители регионов, входящие в тройку лидеров, в предстоящем туре могут оформить выход в более высокий дивизион после лидера Первой лиги «Габалы».

На данный момент одноименный клуб из Имишли занимает второе место с 41 очком, а представитель Евлаха, отстающий на один балл, находится на третьем месте. У «Загаталы», занимающей четвертое место, 28 очков. Более того, последние также значительно отстают по количеству побед. До финиша же осталось всего пять туров.

Предстоящий тур начнется 24 апреля. «Имишли» и «Карван» сыграют на следующий день.

Судьба одной из путевок в Премьер-лигу может решиться в Загатале. Одноименная городская команда примет на своем поле «Имишли». Если гости не проиграют в этой игре, то выйдут в Премьер-лигу.

«Имишли» может оформить выход на выезде, а у «Карвана» есть возможность подарить праздник болельщикам дома. Для этого команде, которая будет принимать «Джабраил» в Евлахе, нужна победа. Если «Карван» завершит тур с тремя очками, то в сезоне 2025/26 он будет выступать в Премьер-лиге.

Для представителя Евлаха может быть достаточно даже одного балла. Но для этого и "Загатала", и МОИК, и "Баку Спортинг" должны потерять очки. Если представитель Загаталы проиграет, а бакинские команды не победят, «Карван» даже при поражении выйдет в элиту.

Отметим, что в предстоящем туре МОИК будет гостем «Габалы», а «Баку Спортинг» - «Мингячевира».

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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