Вагиф Садыгов: "Это напряжение не спадет до самого конца"

«Наш чемпионат проходит очень интересно».

Об этом заявил İdman.biz председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал матчи XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Специалист отметил, что борьба за выход в еврокубки придает чемпионату особый колорит:

«В последнем туре мы стали свидетелями того, как сохраняют свой имидж сильные команды. Это можно отнести и к «Карабаху», и к «Зиря». Особо хочу отметить «Зиря», которая хорошо себя проявила с первого тура. Команда, которая действует планомерно, уже имеет свой уникальный стиль игры. Также своими успешными результатами удивляет «Шамахы», которая развивается от игры к игре и включает в свой состав молодых игроков.

«Кяпаз» также отличается хорошей игрой в последнее время. Несмотря на то, что команда находится в сложной ситуации, она нашла выход и отдалилась от зоны вылета из элиты. Пожалуй, до этого тура где-то можно было предположить, что «Сабаил» останется в Премьер-лиге. Однако, хотя теоретические шансы у команды есть, после этого тура сложно представить, что команда останется в Премьер-лиге. Между командами идет очень напряженная борьба за попадание в еврокубки. Я думаю, что это напряжение не спадет до самого конца. Потому что, хотя мы уже можем предсказать, что «Карабах» и «Зиря» отправятся в еврокубки, сейчас невозможно назвать две другие команды, которые добьются этого. Это еще больше усиливает напряженность борьбы».

Садыгов также поделился своими мыслями об азербайджанском дерби «Карабах» - «Нефтчи» в XXXI туре Премьер-лиги Мисли:

«Хотя мы с нетерпением ждали этот матч, к сожалению, интересной борьбы, как хотелось, нам увидеть не удалось. На мой взгляд, дерби вообще не получилось. Тому есть разные причины. Главная причина в том, что одна сторона значительно превосходила другую. Скорее всего, «Нефтчи» был нацелен на ответный матч с «Сабахом» в Кубке Азербайджана, поэтому не смог в полной мере проявить свой потенциал в этом матче. Думаю, что игра «Сабах» - «Нефтчи» будет крайне интересной и напряженной».

Отметим, что в рамках тура «Араз-Нахчыван» сыграл вничью с «Туран Товузом» (1:1), «Шамахы» победил «Кяпаз» (2:1), «Сабах» - «Сабаил» (3:2), «Карабах» - «Нефтчи» (3:0), а «Зиря» - «Сумгайыт» (3:1).

Айтадж Сахяд

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