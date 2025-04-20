"Нефтчи" не может победить "Карабах" уже 18 матчей подряд

31-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу запомнился главным дерби страны.

Как передает İdman.biz, «Карабах» разгромил «Нефтчи» со счетом 3:0.

Ожидание победы «Нефтчи» в матчах с принципиальным соперником продолжается. «Чёрно-белые» не могут победить агдамский клуб уже на протяжении 18 встреч — 16 из них прошли в рамках чемпионата, две — в Кубке Азербайджана.

Последний раз «Нефтчи» одержал победу над «Карабахом» 19 мая 2021 года. Тогда, в последнем туре сезона 2020/2021, столичный клуб выиграл матч и официально оформил чемпионский титул, положив конец гегемонии своего извечного соперника.

Напомним, что в тот период команду возглавлял Самир Абасов. Похоже, именно то горькое поражение стало дополнительной мотивацией для «Карабаха» и его главного тренера Гурбана Гурбанова. С тех пор агдамцы подходят к матчам против «Нефтчи» с особым настроем.

В этом сезоне «Нефтчи» проиграл все четыре матча с «Карабахом» и не смог ни разу поразить ворота соперника. Разница мячей — 0:11. Последний раз «Нефтчи» огорчал агдамцев 24 апреля прошлого года в полуфинале Кубка Азербайджана — тогда единственный гол в матче, завершившемся со счётом 1:4, забил Резуан Мирзов.

Уже более двух лет «Нефтчи» не может набрать очки в матчах с «Карабахом». Последний раз это удалось 27 февраля 2023 года, когда команды сыграли вничью в Агдаме.

Отметим, что после 31 туров Премьер-лиги «Карабах» с 76 очками занимает первое место, а «Нефтчи» с 35 очками — шестое.

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