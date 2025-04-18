Юнис Гусейнов объяснил, почему "Туран-Товуз" не стал рисковать в матче с "Араз-Нахчываном"

Тренер «Туран Товуза» Юнис Гусейнов подвел итоги встречи 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Араз-Нахчывана», завершившейся вничью со счетом 1:1, сообщает İdman.biz.

По словам наставника, его команда нацеливалась на победу, но вынуждена была довольствоваться ничейным результатом из-за собственных ошибок.

Гусейнов подчеркнул, что команда выглядела уверенно, но пропустила гол по собственной вине, как это происходило и в предыдущих матчах. Он добавил, что впереди еще достаточно туров, чтобы попытаться набрать важные очки.

«Сегодня мы хотели победить. Наша команда неплохо смотрелась. К сожалению, пропустили. Если посмотреть на наши пропущенные голы, то это в результате собственных ошибок. Впереди еще есть игры, посмотрим. Постараемся добыть хорошие результаты. Сегодня мы потеряли два очка», — отметил специалист.

Отвечая на вопрос, почему команда не пошла на риск ради победы и возможности догнать «Араз-Нахчыван» в турнирной таблице, Гусейнов признал, что в текущей ситуации с многочисленными травмами рисковать было бы неразумно.

«Мы не захотели рисковать. Если бы сегодня одержали победу, догнали бы "Араз-Нахчывана". Но впереди еще пять туров, и всё может измениться. Сегодня воспользовались тем, что было у нас под рукой», — добавил тренер.

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