РЕШЕНИЕ АФФА по Курбану Бердыеву

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

На заседании были рассмотрены два вопроса и приняты решения.

О рассмотрении апелляции на решение в отношении футбольного клуба «Дифаи»:

1. Апелляцию футбольного клуба «Дифаи» удовлетворить частично.

2. Решения Дисциплинарного комитета АФФА от 8 апреля 2025 года относительно игры «Дифаи» - «Карван», состоявшейся 3 апреля 2025 года в рамках XX тура Первой лиги, о наложении штрафа на клуб в размере 50 манатов за нарушение требований Регламента I лиги (статья 70.1 действующего Дисциплинарного кодекса АФФА) и 100 манатов за нарушение плана игрового дня (статья 77.1 того же Кодекса) аннулировать.

3. Дело возвращается в Дисциплинарный комитет для повторного рассмотрения с целью предоставления правильной правовой оценки с учетом обстоятельств дела согласно соответствующим статьям Дисциплинарного кодекса АФФА, применяемого Дисциплинарным комитетом.

4. Оставшаяся часть апелляции не подлежит удовлетворению.

5. Заинтересованным сторонам следует разъяснить возможность обжалования решения Апелляционного трибунала в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

О рассмотрении апелляции на решение в отношении главного тренера профессионального футбольного клуба «Туран Товуз» Курбана Бердыева:

1. Апелляция Профессионального футбольного клуба «Туран Товуз» не удовлетворена.

2. Решение Дисциплинарного комитета АФФА от 16 апреля 2025 года в отношении главного тренера клуба «Туран Товуз» Курбана Бердыева, получившего прямую красную карточку за выход на поле и опротестование решения судьи на 19-й минуте матча «Туран Товуз» - «Сабах», состоявшегося в рамках XXX тура Премьер-лиги Мисли 12 апреля 2025 года, дисквалифицировать главного тренера на пять игр, включая три матча условно, оштрафовать клуб на сумму 4000 манатов и назначить трехмесячный испытательный срок по условному наказанию (статьи 43.4 и 32 действующего Дисциплинарного кодекса АФФА) за оскорбление судей после получения прямой красной карточки.

3. Заинтересованным сторонам следует разъяснить возможность обжалования решения Апелляционного трибунала в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

İdman.biz