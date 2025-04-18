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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Апреля 2025 16:08
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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником"

«Это игра, которую с нетерпением ждет азербайджанское футбольное сообщество».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью CBC Sport заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

53-летний специалист прокомментировал предстоящий матч «Карабах» - «Нефтчи», который состоится в XXXI туре Премьер-лиги Мисли. Гурбанов подчеркнул, что процесс подготовки прошел хорошо: «На данный момент у нас нет травмированных. Те, у кого были микротравмы, восстановились. В целом процесс подготовки прошел хорошо. Нам предстоит играть с очень серьезным соперником. Наши игры с «Нефтчи» всегда были интересными. Наши игроки всегда готовились к этим матчам с большой мотивацией».

Он также рассказал о своих целях в Кубке Азербайджана: «После игры с «Нефтчи» у нас будет немного меньше времени. Но в любом случае мы попытаемся хотя бы выйти в финал. Потому что команда хочет увеличить количество своих титулов. По этой причине мы должны тщательно спланировать всю нашу подготовку».

Отметим, что матч «Карабах» - «Нефтчи», который состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

İdman.biz

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