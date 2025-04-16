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Изменено место проведения матча "Карабах" - "Сумгайыт"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2025 15:24
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Изменено место проведения матча "Карабах" - "Сумгайыт"

Изменено место проведения матча «Карабах» - «Сумгайыт», который состоится в XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Клуб «Карабах» обратился в организацию и сообщил, что ремонтно-восстановительные работы на «Азерсун Арене» близки к завершению, в связи с чем он хочет провести там последние домашние матчи сезона Премьер-лиги Мисли сезона 2024/25.

Принимая во внимание обращение «Карабаха» и защиту требований Устава, ПФЛ восприняла его положительно. Начиная с матча с «Сумгайытом», «Карабах» будет проводить домашние матчи на «Азерсун Арене».

Отметим, что матч «Карабах» - «Сумгайыт» состоится четвертого мая.

İdman.biz

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