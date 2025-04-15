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Легионер "Карабаха" требует повышения зарплаты

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 19:00
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Легионер "Карабаха" требует повышения зарплаты

Футболист «Карабаха» Яссин Бензия требует от клуба повышения зарплаты.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, 30-летний полузащитник «Карабаха» готов продлить контракт, но только на новых условиях. Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом. По неофициальным данным, алжирец зарабатывает около 700 тысяч манатов в год.

Футболист подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта, но пока не дал чёткого ответа о своем будущем:
«Пока не могу сказать ничего определённого. Переговоры продолжаются. Я доволен всем в „Карабахе“ — тренером, клубом, атмосферой. Но посмотрим, как завершатся переговоры», — заявил Бензия.

Среди причин, по которым полузащитник хочет остаться, он называет постоянное участие клуба в еврокубках. Однако, по данным алжирского издания DZfoot, на Бензию активно влияют его товарищи по сборной, выступающие в Саудовской Аравии — Рияд Марез («Аль-Ахли»), Хуссем Ауар («Аль-Иттихад») и Саид Бенрахма (NEOM SC). Именно они, по сведениям источника, убеждают Бензию сменить клуб и перейти в более финансово выгодную лигу.

Отмечается, что несколько топ-клубов Саудовской Аравии заинтересованы в игроке. Если он согласится, то может подписать самый прибыльный контракт в своей карьере.

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