Леандро забрал лидерство у Кади

Леандо Андраде, оформивший хет-трик в выездном матче против «Сабаила» ​​в 30-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу, не только укрепил свое первое местов гонке бомбардиров, но и вернул себе лидерство по частоте забитых мячей, которое упустил два тура назад.

İdman.biz сообщает, что игрок «Карабаха» вернул себе обратно лидерскую позицию у своего товарища по команде Кади Борхеса. Леандро, забивший 14 голов за 1774 минуты на поле в 30 играх, в среднем отличается каждые 126,7 минут. Кади, который не смог отличиться, увеличил количество минут, в течение которых он забил свои пяти голов, до 670 в своей девятой игре, снизив свой средний показатель до 134 и тем самым отстав от Андраде.

В чемпионате есть еще шесть игроков, которые забивали голы в среднем чаще, чем раз в 200 минут. Игрок «Нефтчи» Бассала Самбу, забивший два гола за 328 минут в семи матчах, занимает третье место с показателем 164 минуты. Еще три игрока «Карабаха» также занимают четвертое (Алексей Кащук), пятое (Нариман Ахундзаде) и седьмое (Муса Гурбанлы) места в списке. В восьмерку также входят Давит Волков из «Зиря» и Джой-Лэнс Микелс из «Сабаха».

М Футболист/команда В среднем Г И М 1 Леандро Андраде («Карабах») 126.7 14 30 1774 2 Кади Борхес («Карабах») 134 5 9 670 3 Бассала Самбу («Нефтчи») 164 2 7 328 4 Алексей Кащук («Карабах») 173,7 6 22 1042 5 Нариман Ахундзаде («Карабах») 189 8 23 1516 6 Давит Волков («Зира») 196.3 9 28 1767 7 Муса Гурбанлы («Карабах») 196,5 4 18 786 8 Джой-Лэнс Микелс («Завтра») 198.1 8 22 1585

Примечание: М – место, Г – голы, И – игры, М – минуты.

Вугар Мамедов

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