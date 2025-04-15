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Леандро забрал лидерство у Кади

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 12:16
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Леандро забрал лидерство у Кади

Леандо Андраде, оформивший хет-трик в выездном матче против «Сабаила» ​​в 30-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу, не только укрепил свое первое местов гонке бомбардиров, но и вернул себе лидерство по частоте забитых мячей, которое упустил два тура назад.

İdman.biz сообщает, что игрок «Карабаха» вернул себе обратно лидерскую позицию у своего товарища по команде Кади Борхеса. Леандро, забивший 14 голов за 1774 минуты на поле в 30 играх, в среднем отличается каждые 126,7 минут. Кади, который не смог отличиться, увеличил количество минут, в течение которых он забил свои пяти голов, до 670 в своей девятой игре, снизив свой средний показатель до 134 и тем самым отстав от Андраде.

В чемпионате есть еще шесть игроков, которые забивали голы в среднем чаще, чем раз в 200 минут. Игрок «Нефтчи» Бассала Самбу, забивший два гола за 328 минут в семи матчах, занимает третье место с показателем 164 минуты. Еще три игрока «Карабаха» также занимают четвертое (Алексей Кащук), пятое (Нариман Ахундзаде) и седьмое (Муса Гурбанлы) места в списке. В восьмерку также входят Давит Волков из «Зиря» и Джой-Лэнс Микелс из «Сабаха».

М

Футболист/команда

В среднем

Г

И

М

1

Леандро Андраде («Карабах»)

126.7

14

30

1774

2

Кади Борхес («Карабах»)

134

5

9

670

3

Бассала Самбу («Нефтчи»)

164

2

7

328

4

Алексей Кащук («Карабах»)

173,7

6

22

1042

5

Нариман Ахундзаде («Карабах»)

189

8

23

1516

6

Давит Волков («Зира»)

196.3

9

28

1767

7

Муса Гурбанлы («Карабах»)

196,5

4

18

786

8

Джой-Лэнс Микелс («Завтра»)

198.1

8

22

1585

Примечание: М – место, Г – голы, И – игры, М – минуты.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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