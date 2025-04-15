Леандро забрал лидерство у Кади

Леандо Андраде, оформивший хет-трик в выездном матче против «Сабаила» в 30-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу, не только укрепил свое первое местов гонке бомбардиров, но и вернул себе лидерство по частоте забитых мячей, которое упустил два тура назад.
İdman.biz сообщает, что игрок «Карабаха» вернул себе обратно лидерскую позицию у своего товарища по команде Кади Борхеса. Леандро, забивший 14 голов за 1774 минуты на поле в 30 играх, в среднем отличается каждые 126,7 минут. Кади, который не смог отличиться, увеличил количество минут, в течение которых он забил свои пяти голов, до 670 в своей девятой игре, снизив свой средний показатель до 134 и тем самым отстав от Андраде.
В чемпионате есть еще шесть игроков, которые забивали голы в среднем чаще, чем раз в 200 минут. Игрок «Нефтчи» Бассала Самбу, забивший два гола за 328 минут в семи матчах, занимает третье место с показателем 164 минуты. Еще три игрока «Карабаха» также занимают четвертое (Алексей Кащук), пятое (Нариман Ахундзаде) и седьмое (Муса Гурбанлы) места в списке. В восьмерку также входят Давит Волков из «Зиря» и Джой-Лэнс Микелс из «Сабаха».
|
М
|
Футболист/команда
|
В среднем
|
Г
|
И
|
М
|
1
|
Леандро Андраде («Карабах»)
|
126.7
|
14
|
30
|
1774
|
2
|
Кади Борхес («Карабах»)
|
134
|
5
|
9
|
670
|
3
|
Бассала Самбу («Нефтчи»)
|
164
|
2
|
7
|
328
|
4
|
Алексей Кащук («Карабах»)
|
173,7
|
6
|
22
|
1042
|
5
|
Нариман Ахундзаде («Карабах»)
|
189
|
8
|
23
|
1516
|
6
|
Давит Волков («Зира»)
|
196.3
|
9
|
28
|
1767
|
7
|
Муса Гурбанлы («Карабах»)
|
196,5
|
4
|
18
|
786
|
8
|
Джой-Лэнс Микелс («Завтра»)
|
198.1
|
8
|
22
|
1585
Примечание: М – место, Г – голы, И – игры, М – минуты.
Вугар Мамедов
İdman.biz