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Филип Озобич повторил показатель Гурбана Гурбанова

Азербайджанский футбол
Новости
14 Апреля 2025 11:44
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Филип Озобич повторил показатель Гурбана Гурбанова

Филип Озобич забил свой 15-й гол в чемпионатах Азербайджана, выступая за «Нефтчи».

İdman.biz сообщает, что это произошло в XXX туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

Он открыл счет в домашнем матче против «Зиря» (2:4). Озобич забил 15 и более голов в Премьер-лиге за третью команду в своей карьере. Он забил 16 голов за «Габалу» и 35 - за «Карабах».

Филип стал шестым игроком в истории национальных чемпионатов, который результативно выступал за три разных команды, и седьмым, кто сделал это как минимум за три клуба. А пока Гурбанов Гурбанов («Дашгын», «Туран», «Нефтчи»), Самир Алиев («МОИК», «Нефтчи», «Хазар Лянкяран»), Ровшан Ахмедов («Туран», «Кяпаз», «Шамкир»), Кянан Керимов («Карабах», «Шамкир», «Туран»), Фаррух Исмайлов («Баку», «Нефтчи», «Карван») забили 15 и более голов за три команды.

Абсолютный рекорд принадлежит Назиму Алиеву. Такую результативность он демонстрировал с четырьмя командами - «Хазар» (Сумгайыт), «Нефтчи», «Карабах» и «Баку» (бывшее «Динамо»).

İdman.biz

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