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Самир Абасов: "В "Нефтчи" все намного сложнее, чем кажется"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Апреля 2025 23:51
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Самир Абасов: "В "Нефтчи" все намного сложнее, чем кажется"

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Самир Абасов после поражения от «Зиря» со счетом 2:4 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги признал наличие серьезных проблем в команде, сообщает İdman.biz.

По его словам, некоторые из них слишком трудно решить, несмотря на осознание.

«Мы знаем о наших проблемах. Говорят, если знаете — почему не решаете? Очень тяжелый процесс. Я говорю о тех процессах, которые происходят у нас в каждом матче», — сказал Абасов на пресс-конференции.

Тренер отметил, что, несмотря на отдельные удачные моменты, команда не способна справляться с элементарными игровыми задачами.

«Мы забили два гола, у Салянского был выход один на один — мог бы спровоцировать красную карточку у соперника. А каждое нападение “Зиря” превращалось в опасный момент. Мы не можем это нейтрализовать. Это реальность. Мы должны это признать. Сегодняшнее поражение — подтверждение всех наших проблем. Мы проигрываем индивидуальные дуэли. Нечего скрывать — статистика всё показывает. Кубок остаётся единственным утешением».

Абасов также признался, что не может раскрывать все внутренние проблемы на публике, но команда обязана достойно завершить сезон.

«Не хочу расписывать здесь все сложности. Мы должны выйти на следующий матч так, будто это последний матч в нашей карьере. В этом сезоне очень трудно. Мы знаем, что нас ждет, но справиться с этим тяжело».

Говоря о необходимости прогресса, наставник подчеркнул важность самокритики.

«Лучший путь — искать в себе ошибки, критиковать себя и становиться лучше. За все поражения отвечает тренер. У нас есть доля вины во всех этих процессах, но мы не должны опускать руки».

Он также отреагировал на слова поддержки от коллеги Рашада Садыгова:

«Спасибо ему. Со всеми коллегами у меня хорошие отношения. Я не из тех, кто критикует других тренеров. Пусть даже есть те, кто говорит без стыда. Но, слава богу, есть в нашем футболе стойкие люди. Такие как Рашад. Их немного, но они есть. Желаю, чтобы такие люди всегда оставались в футболе и занимали высокие посты».

Абасов признал, что работа в «Нефтчи» гораздо сложнее, чем в «Сумгайыте», из-за давления и ожиданий от клуба.

«В "Сумгайыте" все проще: есть цель — остаться в чемпионате, и ты как тренер можешь планировать спокойно. Здесь же победа нужна в каждом матче, хотя команду ты не собирал. У меня это уже второй период в "Нефтчи", мы знали, на что шли. Но команда сейчас далека от амбициозной».

İdman.biz

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