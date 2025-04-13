Рашад Садыгов: "Наши футболисты нашли в себе силы и не сдались"

Главный тренер «Зиря» Рашад Садыгов прокомментировал волевую победу своей команды над «Нефтчи» со счетом 4:2 в рамках 30-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает İdman.biz, специалист признал, что соперник вполне мог увезти победу.

"Соперник воспользовался двумя первыми созданными моментами. Наши футболисты нашли в себе силы, не сдались. Боролись до конца и забили четыре гола. Мы могли и проиграть», — отметил Садыгов на пресс-конференции.

По его словам, игра была напряженной и напомнила ему другие подобные встречи за долгую карьеру: "У меня 33 года футбольного опыта. Подобные матчи бывали и у нас, и в других лигах. Например, против “Карабаха” мы тоже проигрывали 0:2, но выиграли. Даже при счете 0:2 мы играли не лучшим образом, но затем начали прессинговать, заработали пенальти и усилили давление. Да, соперник мог победить и со счетом 3:0 — это футбол. Но у нас было преимущество: у "Нефтчи" было много потерь, а наша скамейка оказалась сильнее".

Садыгов также подчеркнул, что не собирается преждевременно расслабляться: "Да, возможно, от меня и команды много ждут. Я это понимаю. Отставание от третьего места — шесть очков. Но я не думаю, что у нас есть какое-то преимущество. Впереди шесть решающих матчей. Пока мы не пробьемся в Лигу конференций, думать об этом рано. Сейчас все внимание — к следующей игре с "Сумгайытом"".