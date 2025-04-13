13 Апреля 2025
RU

Азер Багиров: "Команда проделала хорошую работу"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Апреля 2025 20:49
3
Азер Багиров: "Команда проделала хорошую работу"

Гянджинский «Кяпаз» провел хороший матч против сильного соперника.

Как передаeт İdman.biz, главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров прокомментировал матч 30-го тура Мисли Премьер-лиги против «Араз-Нахчывана», завершившегося нулевой ничьей на стадионе города Товуз.

Специалист отметил, что его команда провела отличный матч против одного из лидеров чемпионата.

«Сегодня мы сыграли великолепно против одной из сильнейших команд лиги. Благодарю ребят — они провели хороший матч. Думаю, что мы не столько заработали одно очко, сколько потеряли два», - сказал Багиров.

Он добавил, что команда старалась увеличить давление в атаке, а произведенные замены сработали, но реализовать моменты не удалось. Баширов также прокомментировал три упущенных момента Джамала Джафарова:

«Это связано с техническим качеством. Он — опытный игрок, но пока отстаёт в чувстве гола и умении предугадывать эпизоды», - добавил тренер.

Специалист также сообщил, что Мухамаду Ба начнёт тренироваться уже на этой неделе:

«Он получил серьезную травму в матче с „Сабахом“. Сейчас у него нет никаких серьёзных проблем — ни перелома, ни вывиха. Поэтому он начнёт подготовку к следующей игре».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджан: "Зиря" четырежды пробил "Нефтчи" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:52
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджан: "Зиря" четырежды пробил "Нефтчи" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Нефтчи" может подняться на пятое место в турнирной таблице

Эльмар Бахшиев: "Кяпаз" отбирал очки даже у претендентов на высокие места"
20:18
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Кяпаз" отбирал очки даже у претендентов на высокие места"

Главный тренер прокомментировал нулевую ничью
Гурбан Гурбанов отмечает день рождения - ВИДЕО
15:45
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов отмечает день рождения - ВИДЕО

Также именинником сегодня является сын Гурбанова – Муса Гурбанлы
Форвард сборной Азербайджана отдал голевую, но "Радомяк" все равно проиграл – ВИДЕО
00:55
Азербайджанский футбол

Форвард сборной Азербайджана отдал голевую, но "Радомяк" все равно проиграл – ВИДЕО

Ренат Дадашов отметился результативным действием, но команда снова проиграла

Эмрели прервал голевую засуху – первый мяч за три месяца - ВИДЕО
00:30
Азербайджанский футбол

Эмрели прервал голевую засуху – первый мяч за три месяца - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана удвоил преимущество своей команды

Вагиф Джавадов: "Игроки должны понимать, что их игра влияет на контракты"
12 Апреля 22:22
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Игроки должны понимать, что их игра влияет на контракты"

Наставник "Сумгайыта" считает, что его подопечным не хватило мотивации

Самое читаемое

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана