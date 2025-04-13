Азер Багиров: "Команда проделала хорошую работу"

Гянджинский «Кяпаз» провел хороший матч против сильного соперника.

Как передаeт İdman.biz, главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров прокомментировал матч 30-го тура Мисли Премьер-лиги против «Араз-Нахчывана», завершившегося нулевой ничьей на стадионе города Товуз.

Специалист отметил, что его команда провела отличный матч против одного из лидеров чемпионата.

«Сегодня мы сыграли великолепно против одной из сильнейших команд лиги. Благодарю ребят — они провели хороший матч. Думаю, что мы не столько заработали одно очко, сколько потеряли два», - сказал Багиров.

Он добавил, что команда старалась увеличить давление в атаке, а произведенные замены сработали, но реализовать моменты не удалось. Баширов также прокомментировал три упущенных момента Джамала Джафарова:

«Это связано с техническим качеством. Он — опытный игрок, но пока отстаёт в чувстве гола и умении предугадывать эпизоды», - добавил тренер.

Специалист также сообщил, что Мухамаду Ба начнёт тренироваться уже на этой неделе:

«Он получил серьезную травму в матче с „Сабахом“. Сейчас у него нет никаких серьёзных проблем — ни перелома, ни вывиха. Поэтому он начнёт подготовку к следующей игре».

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