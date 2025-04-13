Эльмар Бахшиев: "Кяпаз" отбирал очки даже у претендентов на высокие места"

Главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров прокомментировал нулевую ничью в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Араз-Нахчывана», передает İdman.biz.

«Это была тяжелая игра. Мы понимали, что нас ждет, еще до начала матча. В текущей ситуации мы играем в плотном графике. Могли как выиграть, так и проиграть. Получилась ничья. Сейчас забудем об этом матче и начнем подготовку к следующему. В первом тайме нам не удалось сыграть как команда, но во втором у нас были моменты.

Играть в плотном графике — нормально. Чтобы его избежать, нужно не иметь никаких амбиций. А моя команда показала свои претензии на высокие цели еще в начале сезона.

Нас больше всего волнует не «Туран Товуз». Мы не хотим радоваться из-за результатов других команд — сосредоточены на своей игре. В нашем чемпионате нет слабых соперников. Даже «Кяпаз» отбирал очки у команд с амбициями»,- сказал тренер.