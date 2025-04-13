Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" против "Араз - Нахчывана", "Нефтчи" принимает "Зиря"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится 30-й тур.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный игровой день тура состоятся два матча.

Первая встреча пройдёт в Товузе, где «Кяпаз» сыграет с «Араз-Нахчываном».

Во втором поединке «Нефтчи» примет «Зире». Заметим, что если «нефтяники» одержат сегодня победу, то обойдут «Сабах» в турнирной таблице.

Мисли Премьер-лига

30-й тур

13 апреля (воскресенье)

17:00 – «Кяпаз» – «Араз-Нахчыван»

Главный арбитр: Камал Умудлу

Городской стадион Товуза

19:15 – «Нефтчи» – «Зире»

Главный арбитр: Рашад Ахмедов

«Нефтчи Арена»

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