Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" против "Араз - Нахчывана", "Нефтчи" принимает "Зиря"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится 30-й тур.
Как сообщает İdman.biz, в заключительный игровой день тура состоятся два матча.
Первая встреча пройдёт в Товузе, где «Кяпаз» сыграет с «Араз-Нахчываном».
Во втором поединке «Нефтчи» примет «Зире». Заметим, что если «нефтяники» одержат сегодня победу, то обойдут «Сабах» в турнирной таблице.
Мисли Премьер-лига
30-й тур
13 апреля (воскресенье)
17:00 – «Кяпаз» – «Араз-Нахчыван»
Главный арбитр: Камал Умудлу
Городской стадион Товуза
19:15 – «Нефтчи» – «Зире»
Главный арбитр: Рашад Ахмедов
«Нефтчи Арена»
İdman.biz