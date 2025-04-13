Форвард сборной Азербайджана отдал голевую, но "Радомяк" все равно проиграл – ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов провел очередной матч в чемпионате Польши.

Как сообщает İdman.biz, его клуб «Радомяк» в 28-м туре Экстраклассы встречался на выезде с «Раковом» и уступил со счетом 1:2.

Дадашов вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей, после которой команда открыла счет во втором тайме. Однако удержать преимущество гости не сумели. На 76-й минуте Ренат был заменен.

Отметим, что после перехода в польский клуб зимой, Дадашов записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. «Радомяк» с 34 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

İdman.biz